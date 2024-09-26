Beşiktaş ile ilk yenilgisi alan Van Bronckhorst: "Hiç pozisyonumuz olmadı"

Müsabakada farklı mağlubiyete neden olan hataları tespit edeceklerini aktaran Van Bronckhorst, "Bazı yanlış seçimlerimiz oldu. İstediklerimizi yapamadık. Ajax'a hediye verdik. Ajax, çok pres yaptı. Sol kanatta iyi değildik. Üst üste goller yedik. Orta sahada topları kaybettik. 55. dakikada aslında maç bitmişti. Ajax'a karşılık veremedik. Maç, çok erken bitti. Bunu beklemiyordum." şeklinde görüş belirtti.

"SONUÇ İYİ DEĞİLDİ, BU DA BENİM SORUMLULUĞUM"

Giovanni van Bronckhorst, ilk 11'de Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Jean Onana'ya görev vermesiyle ilgili pişmanlık yaşayıp yaşamadığı şeklinde bir soruyu şöyle yanıtladı:

"İyi bir kadromuz var. Mustafa, en önemli oyuncularımızdan biri. Rotasyon da yapmak zorundayız. Mustafa iyi oynamadı. Gelişimi için bu önemliydi. Ajax'a karşı 45 dakika oynaması onun için büyük bir deneyim. Bunun faydasını göreceğini söyledim. Ajax'ın oyun stiline göre 2 tane 6 numaraya ihtiyacımız vardı. Onana antrenmanlarda çok iyi. Ona şans verdim. Kaybedince benim hatam. Bu, PlayStation oyunu değil. Oyuncuların nasıl hissettiğine bakıyoruz. Immobile'yi oynatmamaya karar verdim. Arkasında bir fikir vardı. Sonuç iyi değildi, bu da benim sorumluluğum. Rafa Silva'yı da dinlendirmek için çıkardım çünkü bir sonraki maçı düşünmeliyiz."