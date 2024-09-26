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Giriş Tarihi: 26.9.2024 09:18

FENERBAHÇE US GILLOISE CANLI | Skorer İrfan Can geri dönüyor

Fenerbahçe'de Kadıköy’de bu akşam Union Saint-Gilloise maçında ilk 11’de sahaya çıkacak olan İrfan Can Kahveci, skora katkı yapıp formayı hak ettiğini göstermek istiyor.

Samet YÜKSEL
FENERBAHÇE US GILLOISE CANLI | Skorer İrfan Can geri dönüyor

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında bugün Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibini konuk edecek olan Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle oynayacağı maçı kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Rakibi devirecek planı hazırlayan teknik direktör Mourinho, hafif sakatlığı olan Saint- Maximin'i bu maçta riske etmeyecek. Sol kanatta Tadic, sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci olacak. Taraftarın sahada görmeyi çok istediği, Mourinho'nun da ilk 11'de olacağını açıkladığı İrfan Can, geçen sezonki skorerliğini sürdürmek ve as kadroda kalıcı olmak istiyor.

EN-NESYRI'NİN EN KRİTİK MAÇI
Jose Mourinho, bu akşam ileride En-Nesyri'ye forma verecek. Şu ana kadar 8 maçta 293 dakika süre alan Faslı oyuncu, beklentileri karşılayamazken Galatasaray derbisinin son anlarında kaçırdığı gol ile de taraftarı kızdırmıştı. Portekizli hocanın taktik idmanlarda 11'de oynattığı 27 yaşındaki golcü için bugünkü mücadele kendisini kanıtlamak adına önemli bir fırsat.

FENERBAHÇE - US GILLOISE MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, En-Nesyri
Union Saint-Gilloise: Moris, Leysen, Burgess, Machida, Montes, Rasmussen, Vanhourre, Sadiki, Terho, Akinpelu, Ivanovic

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FENERBAHÇE US GILLOISE CANLI | Skorer İrfan Can geri dönüyor
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