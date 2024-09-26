Son dakika haberi: Serhat Akın ayağından vuruldu!

SERHAT AKIN'IN DERBİ SONRASI SÖYLEDİĞİ SÖZLER SOSYAL MEDYADA ÇOK PAYLAŞILDI

Serhat Akın, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası program söylediği sözler çokça paylaşılmıştı. Akın, "Bugün 3 gol yenilmiş ve taraftarın istifa diye bağırmamalarını kınıyorum. Fenerbahçeliliği bitirdiler. Tek ricam, Aziz Başkan, Ülker veya kim varsa Fenerbahçelilerin toplanıp acilen bu adamı indirmeleri lazım. Burayı babasının çiftliği gibi oynuyor. Niye kimse istifaya çağırmıyor bu adamı. 6 senedir şampiyonluk yok. Bunu eleştiriyorum ben. Ben Ali Koç'u ve Acun Ilıcalı'yı eleştiririm. Niye eleştiriyormuşum ben. Siz manyak mısınız? Burası Fenerbahçe." ifadelerini kullanmıştı.