Son dakika haberi: Serhat Akın ayağından vuruldu!

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın yorumculuk yaptığı program çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Bacağından vurulan Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
İstanbul'da katıldığı bir program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan eski Futbolcu Serhat Akın bacağından vuruldu. Akın yaptığı paylaşımda; "Ayağıma sıktılar son sözümüz Fenerbahçe" yazdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
"AYAĞIMA SIKTILAR"
Serhat Akın " "Program çıkışı ayağıma sıktılar. Son sözüm Fenerbahçe." sözleriyle vurulan ayağını paylaştı.
SERHAT AKIN'IN DERBİ SONRASI SÖYLEDİĞİ SÖZLER SOSYAL MEDYADA ÇOK PAYLAŞILDI
Serhat Akın, Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası program söylediği sözler çokça paylaşılmıştı. Akın, "Bugün 3 gol yenilmiş ve taraftarın istifa diye bağırmamalarını kınıyorum. Fenerbahçeliliği bitirdiler. Tek ricam, Aziz Başkan, Ülker veya kim varsa Fenerbahçelilerin toplanıp acilen bu adamı indirmeleri lazım. Burayı babasının çiftliği gibi oynuyor. Niye kimse istifaya çağırmıyor bu adamı. 6 senedir şampiyonluk yok. Bunu eleştiriyorum ben. Ben Ali Koç'u ve Acun Ilıcalı'yı eleştiririm. Niye eleştiriyormuşum ben. Siz manyak mısınız? Burası Fenerbahçe." ifadelerini kullanmıştı.