TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’nın öfkesi büyüyor

Trabzonspor'un TFF ve MHK ile yaşadığı gerginlik, Gaziantep maçında yaşananlarla daha da yükseldi. Karşılaşmanın açıklanan VAR kayıtlarında, VAR hakemi Erkan Engin'in iptal edilen gol sonrası, "Bravo" diyerek orta hakem Volkan Bayarslan'ı tebrik etmesi dikkat çekerken yerel gazeteler manşetlerine fotoğraflarını koyduğu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gereğinin yapılmasını talep etti.

Bordo-Mavili taraftarlar da Trabzonspor'un haklarının korunması yönünde kulüp yönetimine çağrıda bulundu. Başkan Ertuğrul Doğan'ın bu konu hakkında oldukça titiz davrandığı, Erkan Engin ve Volkan Bayarslan'ın geçmişte yaptıkları hataları içeren geniş kapsamlı bir dosya hazırladığı öğrenildi. Yaşananlarla ilgili son iki gün üst üste açıklamalarda bulunan yönetimin tepkisinin devam edeceği de belirtildi.

SÖZ SIRASI ŞENOL GÜNEŞ'TE

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen ve takımın başında üç maça çıkan Şenol Güneş, bugün saat 14.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Deneyimli hocanın, üst üste gelen beraberlikler için kapsamlı bir analizde bulunması ve bireysel anlamda futbolcuları değerlendirmesi bekleniyor.