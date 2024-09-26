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Giriş Tarihi: 26.9.2024 17:46

Trendyol Süper Lig'e Şamil Ekinci Sezonu İsmi Verildi

TFF, kurul toplantısından sonra aldığı kararla birlikte ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verdi.

DHA
Trendyol Süper Lig’e Şamil Ekinci Sezonu İsmi Verildi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verdi.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

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Trendyol Süper Lig'e Şamil Ekinci Sezonu İsmi Verildi
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