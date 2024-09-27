Eşref Saral'dan Ertuğrul Doğan'a destek açıklaması: "Kumpas kuruluyor"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın şimdiye kadar güzel işlere imza attığını ve atmaya da devam ettiğini ifade eden Trabzonlu iş adamı Eşref Saral, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KUMPAS KURULUYOR"

Eşref Saral açıklamalarında "Başkanımızın başarılı olmasını istemeyenler var. Ancak, biz kendisini çok seviyoruz ve Başkanımıza kimsenin zarar vermesine izin vermeyiz. Kendisine kumpas kuruluyor. Trabzon halkı olarak Başkanımızın daima arkasındayız" diye konuştu.

Takımın başına Şenol Güneş gibi Trabzon'da efsane olmuş bir ismi takımın başına getirerek Başkan Doğan'ın büyük bir iş başardığının altını çizen Eşref Saral, "Bunun yanı sıra birçok iyi oyuncuyu da takıma kattı. Bir Kulüp Başkanının ne yapması gerekiyorsa, başkanımız Ertuğrul Doğan fazlasıyla yapmıştır. Biz kendisinden memnunuz. Takımın başarılı olabilmesi için Trabzonsporlular Başkan Ertuğrul Doğan ve takıma sahip çıkması gerekir" dedi.