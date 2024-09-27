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Giriş Tarihi: 27.9.2024 15:18

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu!

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri, İsviçre'de yapılan kura çekimiyle belirlendi. Galatasaray Petrol Ofisi, A Grubu'nda Olimpik Lyon, Wolfsburg ve Roma ile eşleşti

AA
Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın rakibi belli oldu!

Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde 4. torbada yer alan Galatasaray Petrol Ofisi, bir Türk ekibinin ilk kez yer alacağı organizasyonda A Grubu'nda Fransa'dan Olimpik Lyon, Almanya'dan Wolfsburg ve İtalya'dan Roma ile rakip oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk turda Lüksemburg'un Raicing Union, ikinci turda da Çekya'nın Slavia Prag ekiplerini eleyip grup aşamasına kalarak Türk kadın futbolunda bir ilki gerçekleştirdi.

Kura çekimi sonrası B Grubu; Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Twente (Hollanda), Celtic (İskoçya), C Grubu; Bayern Münih (Almanya), Arsenal (İngiltere), Juventus (İtalya), Valarenga (Norveç), D Grubu ise Barcelona (İspanya), Manchester City (İngiltere), St. Pölten (Avusturya) ve Hammarby (İsveç) ekiplerinden oluştu.

Organizasyonda müsabaka programı henüz ilan edilmezken ilk maçların 8-9 Ekim tarihlerinde oynanacağı duyuruldu.

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Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu!
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