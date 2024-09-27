Ümitlerin yeni hocası Gönül!

Milli Takım'da önemli bir değişim yaşandı. Teknikdirektör Levent Sürme'denboşalan teknik direktörlükkoltuğuna Gönül Gönül'üngetirildiği duyuruldu.Milli Takım'ın hocasıMontella'nın dabu değişimde etkili olduğubildirildi. TFF Başkan VekiliCeyhun Kazancı, GökhanGönül'ün Ümit Milli Takım'dateknik direktörlük görevinegetirilmesi hakkında,"Gökhan Gönül,futbolculuğundaelde ettiği uluslararasıtecrübeyle,sahip olduğu vizyonerbakış açısı vefutbola dair fikirleriylebu göreviüstlenecek doğruisimdi" dedi.