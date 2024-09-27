Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ümitlerin yeni hocası Gönül!
Giriş Tarihi: 27.9.2024

Ümitlerin yeni hocası Gönül!

Ümitlerin yeni hocası Gönül!
ÜMİT Milli Takım'da önemli bir değişim yaşandı. Teknik direktör Levent Sürme'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Gönül Gönül'ün getirildiği duyuruldu. 39 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Mart 2024'ten beri Ümitler'de yardımcı antrenörlük yapıyordu. A Milli Takım'ın hocası Montella'nın da bu değişimde etkili olduğu bildirildi. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Gökhan Gönül'ün Ümit Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilmesi hakkında, "Gökhan Gönül, futbolculuğunda elde ettiği uluslararası tecrübeyle, sahip olduğu vizyoner bakış açısı ve futbola dair fikirleriyle bu görevi üstlenecek doğru isimdi" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ümitlerin yeni hocası Gönül!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA