Ümitlerin yeni hocası Gönül!

ÜMİT
Milli Takım'da önemli bir değişim yaşandı. Teknik
direktör Levent Sürme'den
boşalan teknik direktörlük
koltuğuna Gönül Gönül'ün
getirildiği duyuruldu. 39 yaşındaki çalıştırıcı, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Mart 2024'ten beri Ümitler'de yardımcı antrenörlük yapıyordu.
A
Milli Takım'ın hocası
Montella'nın da
bu değişimde etkili olduğu
bildirildi. TFF Başkan Vekili
Ceyhun Kazancı, Gökhan
Gönül'ün Ümit Milli Takım'da
teknik direktörlük görevine
getirilmesi hakkında,
"Gökhan Gönül,
futbolculuğunda
elde ettiği uluslararası
tecrübeyle,
sahip olduğu vizyoner
bakış açısı ve
futbola dair fikirleriyle
bu görevi
üstlenecek doğru
isimdi" dedi.