Eski futbolcu Oscar Corboba’dan Beşiktaş’a ziyaret

Beşiktaş'ın 100'üncü yıl dönümünde Süper Lig ve 2006 yılında kazandığı Türkiye Kupası şampiyonluklarında önemli pay sahibi olan Cordoba, Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nın formasını giyen kızı Vanessa Cordoba ile beraber siyah-beyazlılara ziyarette bulundu.

İlk olarak Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret eden Cordoba, burada Beşiktaş JK Müzesi Danışmanı Zulal Gök'ten kulüp tarihi hakkında bilgiler aldı. Forma giydiği döneme ait kupa ve objeleri de inceleyen ve kızı Vanessa'ya anılarını aktaran Cordoba, ardından Tüpraş Stadyumu'nu gezdi.

Kolombiyalı eski kaleci, ziyaretin sonunda kulüp çalışanları ve taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.