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Giriş Tarihi: 28.9.2024 09:29

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da gizli kahraman Becao

Fenerbahçe'de Çağlar’ın golünde asist yapan Becao, kazandığı 15 ikili mücadele, 6 hava topu ve kaptığı 3 topla zirveyi gördü. Brezilyalı stoper, giydiği formanın hakkını verdi.

UĞUR ÇEM
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da gizli kahraman Becao

Union Saint-Gilloise karşısında zorlansa da kazanmayı başaran Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun futbolu alkış aldı. Derbideki savunma aksamaları nedeniyle teknik direktör Jose Mourinho'nun Djiku yerine oynattığı Brezilyalı stoper, ayağına gelen forma şansını çok iyi kullanarak bir daha bırakmaya niyeti olmadığını gösterdi.

Defansı toparlayan, hücumda da Çağlar Söyüncü'nün golünde Fenerbahçe'deki ilk asistini yapan sambacı, performansıyla zaferin gizli kahramanları arasına girdi. 28 yaşındaki futbolcu, Union karşısında kazandığı 15 ikili mücadele, 6 hava topu ve kaptığı 3 topla takımının Avrupa Ligi maçında bu istatistiklerde zirveyi gördü. Becao, takım içerisinde top çalma (4), uzaklaştırma (4), şut engelleme (1) karnesiyle karşılaşmaya damgasını vurdu.

ARTIK KENARDA OTURMAYACAK
Jose Mourinho'nun performansından çok memnun kaldığı Becao'ya ilk 11'de forma vermeye devam edeceği, Djiku ve Çağlar'ın dönüşümlü oynayacağı öğrenildi.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da gizli kahraman Becao
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