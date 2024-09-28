GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da gerçek kral Mertens

Victor Osimhen, Mauro İcardi ve Michy Batshuayi gibi golcülere sahip olan Galatasaray, Mertens'in 10 numaradaki etkisinden dolayı 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılı takım, son bir senede forvetlerinden daha çok skor katkısını Belçikalı yıldızdan aldı. Dries Mertens, 2024 yılında Süper Lig'de oynadığı 27 maçta ağları 10 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 14 asist gerçekleştirdi.

Toplam 24 defa tabelaya etki eden ve bu alanda ligde zirvede olan deneyimli futbolcuyu, 18 gollük katkısıyla İcardi takip ediyor. Barış Alper Yılmaz da 17 golle bu ikilinin ardından geliyor. 1 senelik yeni sözleşme imzalayan Mertens, 37 yaşında olmasına rağmen Aslan'ı taşımaya devam ediyor. Başarılı oyuncu, Napoli'den takım arkadaşı Osimhen'in kısa sürede Galatasaray'la uyum yakalamasını sağladı.