GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da gerçek kral Mertens

Victor Osimhen, Mauro İcardi ve Michy Batshuayi gibi golcülere sahip olan Galatasaray, Mertens'in 10 numaradaki etkisinden dolayı 4-2-3-1 sisteminden vazgeçmiyor. Sarı-kırmızılı takım, son bir senede forvetlerinden daha çok skor katkısını Belçikalı yıldızdan aldı. Dries Mertens, 2024 yılında Süper Lig'de oynadığı 27 maçta ağları 10 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 14 asist gerçekleştirdi.
Toplam 24 defa tabelaya etki eden ve bu alanda ligde zirvede olan deneyimli futbolcuyu, 18 gollük katkısıyla İcardi takip ediyor. Barış Alper Yılmaz da 17 golle bu ikilinin ardından geliyor. 1 senelik yeni sözleşme imzalayan Mertens, 37 yaşında olmasına rağmen Aslan'ı taşımaya devam ediyor. Başarılı oyuncu, Napoli'den takım arkadaşı Osimhen'in kısa sürede Galatasaray'la uyum yakalamasını sağladı.
JAKOBS'IN TAPUSU ALINIYOR
Bu arada Galatasaray'da sol bek sorununu çözen İsmail Jakobs, performansının karşılığını yeni sözleşmeyle alacak. Monaco'dan kiralanan 25 yaşındaki Senegalli oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılacak. Teknik direktör Okan Buruk'un da "Savunma geçişlerinde önemli bir oyuncu" diyerek övdüğü Jakobs'u, sarı-kırmızılı takım sezon sonunda 8 milyon Euro vererek kadrosuna kalıcı olarak katacak.