GALATASARAY KASIMPAŞA CANLI | Moralli Cimbom rekor için sahada

UEFA Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, rotasını Süper Lig'e çevirdi. RAMS Park'ta saat 19.00'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray, sahaya rekor için çıkacak. Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-10'da 6'da 6 yapan Aslan, rakibini mağlup etmesi durumunda tarihinin en iyi sezon startına imza atacak.

12 gün içinde 4 maçı da kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un, kadroda rotasyon yapması bekleniyor. Kaan Ayhan yerine sağ bekte Jelert oynayacak, yeni transfer Sallai de ilk 11'de Barış Alper'in formasını alacak. PAOK'a attığı golle süper bir dönüş yapan Mauro İcardi de şans bekliyor.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jelert, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Yasin, Ouanes, Gökhan, Hajradinovic, Barak, Aytaç, Fall, Costa

YUNUS YENİDEN A MİLLİ TAKIM'A

Bu arada A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Adana Demirspor'dan eski öğrencisi Yunus Akgün'ü ekim ayında Karadağ ve İzlanda ile oynanacak Uluslar Ligi maçlarının aday kadrosuna çağırma kararı aldı. İtalyan çalıştırıcı, beklediği patlamayı gerçekleştiren 24 yaşındaki sağ kanadı, Ay-Yıldızlı Takım'da ilk 11'de kullanmayı düşünüyor. Yunus, A Milli Takım formasını en son 26 Mart 2024'te 6-1 kaybedilen Avusturya karşılaşmasında giymişti.

