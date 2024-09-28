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Giriş Tarihi: 28.9.2024 16:56

Göztepeli Isaac Solet, hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanan Samsunspor - Göztepe mücadelesinde Zeki Yavru ile çarpışan Isaac Solet, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

İHA
Göztepeli Isaac Solet, hastaneye kaldırıldı

Samsunspor ile Göztepe 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin henüz ilk dakikasında Samsunsporlu Zeki Yavru ile Göztepeli Isaac Solet kafa topunda çarpıştı. Kafasının arkasına darbe alan Solet uzun bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yattı.

Futbolcuların telaşla ambulansı çağırması ile sağlık ekipleri sahanın içerisine gelerek beyin sarsıntısı geçiren Solet'e ilk müdahaleyi yaptı. Solet, saha içerisine giren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücadele Solet'in 5. dakikada oyundan çıkması ile kaldığı yerden devam etti.

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Göztepeli Isaac Solet, hastaneye kaldırıldı
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