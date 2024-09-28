İbrahim Hatipoğlu: Puan kaybını bir yol kazası olarak görüyoruz

Galatasaray, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, "Bu akşam iki farklı maç izledik. İlk yarıda çok güzel bir oyun ve 3-1'lik galibiyet. Ancak ikinci yarıda hiç istemediğimiz bir oyun ve sonrasında gelen beraberlik. İlk yarıdaki dizilişimiz, çift forvetli sahaya çıktığımız ilk maçtı. Oyuncularımız son derece başarılı performans gösterdi. Birbirinden güzel gollerle ilk yarıyı üstün bir şekilde tamamladık. Ancak şanssız iki tane sakatlığımız oldu. Hem Osimhen'nin hem de Sallai'nin sakatlanması sonucu zorunlu iki tane değişiklik yapmak zorunda kaldık. Çok negatif bir etki oldu. Kasımpaşa'yı kutluyorum. Maçın ikinci yarısında oldukça iyi mücadele ettiler. Maçı bırakmadılar. Biz maalesef ilk yarının son dakikalarında, bir penaltı ve mücadelenin 90+5'inci dakikasında yediğimiz gollerle bu maçı berabere tamamladık" ifadelerinde bulundu.

'HEDEFLEDİĞİMİZ REKORU KIRAMADIK'

Bugünkü puan kaybını bir yol kazası olarak gördüklerini ifade eden İbrahim Hatipoğlu, "Bu maçı kazanmış olsaydık, 7'de 7 yaparak Galatasaray tarihinin en iyi lig başlangıcını yapmış olacaktık. Rekorlar kolay değil. O yüzden uzun yıllar geçince rekorlar kırılabiliyor. Yol kazası oldu. Hedeflediğimiz rekoru kıramadık. Üzüldük. Ancak özellikle müsabakanın ilk yarısındaki performansı, bundan sonraki maçlara yayarak yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Önümüzde konsantre olmamız gereken Avrupa Ligi maçı var. Biz bugünkü puan kaybını bir yol kazası olarak görüyoruz. Bu durumdan herkesin ders çıkartması gerekiyor" diye konuştu.

'BU BERABERLİĞİ HAKEME BAĞLAMAK DOĞRU OLMAZ'

Karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın genç yaşta olmasına rağmen iyi bir maç yönettiğini söyleyen Hatipoğlu, "Bu beraberliği hakeme bağlamak doğru olmaz. Kendi sahamızda 3-0 öne geçtiğimiz maçı 3-3 tamamlamamızı hakem arkadaşa bağlamak çok büyük haksızlık olur. Genç hakemleri destekliyoruz. Türk futbolunun genç hakemlere ihtiyacı var. Bizim skor olarak önde olduğumuz 3 maçımızda da hakemlerin çok kolay penaltı verdiğini gördük. Adana Demirspor ve Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında kolay penaltı verilmişti. Bugün de bize göre çok kolay bir penaltı verildi. Ve VAR müdahalesiyle, uzun süre incelendikten sonra verildi. Sanki biz önde olduğumuzda hakemler rahat penaltı veriyor. Bu maçta da omuza çarpan bir top, yan hakem tarafından penaltı verilmesine sebep oldu. Daha sonra VAR'da incelendi ve iptal edildi. Bugünkü hakemi de ben kendi açısından başarılı buluyorum. Genç yaşta olmasına rağmen iyi bir maç yönettiğini düşünüyorum. Ancak biz öndeyken skoruna göre hareket edildiğini düşünüyoruz" yorumlarında bulundu.

'BİR GÜN DAHA DİNLENEREK BU MAÇA ÇIKABİLİRDİK'

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, sözlerini şöyle tamamladı

"Fikstürün yoğun olacağını biliyorduk. Buna göre geniş bir takımımız var. Birileri oynayacak, birileri oturacak. Bugün ilk yarıda da gördüğünüz gibi kimse takımdaki eksiklikleri hissetmedi. Son derece iyi bir maç oynadık ama yorgunluklar ortaya çıktı. Sezon başı bu yorgunluklarla baş etmek biraz daha zor oluyor. Okan hocamızın da söylediği gibi biz bu maçı yarın oynayabilirdik. Bir gün daha dinlenerek bu maça çıkabilirdik. Çünkü böyle bir olanak vardı. Ancak federasyon böyle takdir etti. Her halükarda bizim 3-0 öne geçtiğimiz maçı galip bitirmemiz gerekirdi."