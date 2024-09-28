Sivasspor, kadın tribününe ’Şehit Polis Şeyda Yılmaz Tribünü’ adını verdi

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak adına canlarını veren şehitleri asla unutmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu doğrultuda, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda bulunan kadın tribünümüzün ismini, 'Şehit Polis Şeyda Yılmaz Kadın Tribünü' olarak değiştirme kararı aldık. Bu karar, milletimizin ve kulübümüzün, şehitlerimize duyduğu minnetin ve onlara olan sonsuz saygımızın bir nişanesi olarak tarihe geçecektir. Sivas'ımızın ilk kadın şehidinin isminin tribünümüzde yaşatılacak olması, hem kulübümüz hem taraftarlarımız hem şehrimiz hem de ülkemiz için büyük bir onurdur. Şeyda Yılmaz'ın kahramanlığı, yüreğimizde her zaman var olacak, hatırası bu tribünde binlerce taraftarımızla birlikte yaşatılacaktır. Net Global Sivasspor ailesi olarak, başta Şeyda Yılmaz'ın ailesi ve yakınları olmak üzere, tüm emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, Şeyda Yılmaz'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın anısını, tribünümüzde gururla ve şükranla yaşatacağız."