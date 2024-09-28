TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına ilki başardı

Trabzonspor Kulübü, dün itibariyle borçlarını kapatarak Bankalar Birliği anlaşmasından ilk çıkan kulüp oldu. Başkan Ertuğrul Doğan'ın iki hafta önce yapacaklarını açıkladığı gibi bordo-mavililer, bedelli sermaye artırımından gelen 2.5 milyar TL ile Bankalar Birliği'ne olan 1.2 milyar TL'lik borcu ödeyerek anlaşmasını sonlandırdı. Senelik 700 milyon liralık faiz yükünden kurtulan Karadeniz kulübü, ekonomik bağımsızlık yolunda tarihi bir adım attı.

4 BÜYÜKLER ARASINDA BORÇSUZ TEK KULÜP OLACAK

2030 yılına kadar olan Bankalar Birliği yapılandırmasından çıkmak, kulübe büyük bir nefes aldırdı. Şimdi ise sırada Kartal Projesi var. Burada yapılacak olan alışveriş merkezinden 4-4.5 milyar liralık gelir elde edilmesi planlanıyor. Bunlar gerçekleştiğinde Trabzonspor, 4 büyükler içindeki borçsuz tek kulüp olmayı hedefliyor. Konuyla ilgili Trabzonspor yönetiminin önümüzdeki hafta detaylı bir bilgilendirme toplantısı yapması bekleniyor.

"SAFLARI SIK TUTUP HEDEFE KOŞACAĞIZ"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında camiaya mesaj gönderdi. Artık tartışmaları bir kenara koymak zorunda olduklarını belirten Doğan, "Doğrularımıza sımsıkı sarılıp, tuzaklardan uzak durmanın yolu birlik ve beraberlikten geçiyor… Ya her türlü fikir ayrılıklarımızı, kırgınlıklarımızı, küçük hesaplarımızı kenara bırakarak safları sık tutacağız ve Süper Lig hedefine doludizgin koşacağız ya da Trabzonspor'a fayda getirmeyen kırgınlıklar, şikâyetler ve kısır döngüler içinde kutuplaşacağız" diye konuştu. Verilecek desteğin önemine de vurgu yapan Doğan, "Geçmişe takılıp kalma lüksümüz yok. Bakacağımız yer hep ileri" ifadelerini kullandı.