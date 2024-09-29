Efsanelerin kapışması

Süper Lig'de kaybettiği Galatasaray derbisinin yarasını Avrupa'da Union Saint Gilloise galibiyetiyle saran2004-2012 yılları arasında sarılacivertlilerde forma giyip efsaneler arasına girenÖte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Aurelio da yardımcı olarak yer alıyor. Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alanAlex de Souza, Antalyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.Jose Mourinho, Fenerbahçe ile toplamda 11 karşılaşmaya çıktı. 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.