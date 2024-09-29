Efsanelerin kapışması

Süper Lig'de kaybettiği Galatasaray derbisinin yarasını Avrupa'da Union Saint Gilloise galibiyetiyle saran Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, 7. haftada deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
2004-2012 yılları arasında sarılacivertlilerde forma giyip efsaneler arasına giren Antalyaspor'un başında Alex de Souza, teknik direktör olarak ilk kez eski takımına rakip olacak.
Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Mehmet Aurelio da yardımcı olarak yer alıyor. Ligde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Akdeniz ekibi karşısında kazanarak oynattığı futbol nedeniyle eleştirileri de susturmak istiyor.
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Alex de Souza, Antalyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
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Jose Mourinho, Fenerbahçe ile toplamda 11 karşılaşmaya çıktı. 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.