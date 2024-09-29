Fırtına için 3 puan zamanı

Sahasında bugün Konyaspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, sadece galibiyeti düşünüyor.ve galip gelememenin stresini yaşayan bordomavililer, Papara Park'ta üç puanı hanesine yazdırarak bu seriyi bozmak niyetinde. Bir galibiyetin kendilerine farklı bir hava kazandıracağını talebelerine anlatan teknik direktör Şenol Güneş, kafasındaki oyun planını bu kez sahaya yansıtmayı arzuluyor.tecrübeli çalıştırıcı, orta sahada Lundstram'a yer açarak Ozan Tufan veya Okay Yokuşlu ikilisinden birini kulübeye çekebilir.Fırtına'nın yeni gol umudu Simon Banza, Konyaspor maçını iple çekiyor. Bordo-mavili formayı giydiği Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarında pozisyona girse de fileleri sarsamayan Banza, üzerindeki şanssızlığı bugün kırmak istiyor. Demokratik Kongolu futbolcu, Gaziantep FK ağlarını havalandırmış ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edilmişti.Trabzonspor, ligde oynadığı ve berabere kaldığı 5 maçta toplam 3 gol kaydetti.