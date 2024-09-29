Kayıp aranıyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nundediği Sebastian Szymanski'nin performansı tam tersini ortaya koyuyor. Takımaolarak transfer edilen Polonyalı orta sahanın, sarı-lacivertli ekipteki kariyeri adeta siyah ile beyaz gibi.2023-24'te Süper Lig'de ilk 19 maçta ağları 9 kez sarsıp takımını sırtlayanAncak sarı-lacivertli futbolcu, sonraki süreçte skorer kimliğinden bir hayli uzaklaştı ve yere çakıldı.Mourinho'nun vazgeçmediği Polonyalı yıldız, ligde bu sezon henüz golle buluşamadı. 125 gündür hasret çekenTakımının en ihtiyacı olduğu anlarda kayıplara karışan sarı-lacivertli futbolcu,Avrupa Ligi'ndeki Union maçında sakatlanan Osayi- Samuel'den kötü haber geldi. Ayağı burkulanÖte yandan Mourinho, sağ kanatta kimi oynatacağı konusunda henüz karar vermedi. Tadic her ne kadar ön planda olsa da İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'in antrenman performansları Portekizli çalıştırıcının kafasını karıştırıyor.