Kayıp aranıyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun "2 tane daha olsa ikisini de oynatırdık"
dediği Sebastian Szymanski'nin performansı tam tersini ortaya koyuyor. Takıma 'çilingir'
olarak transfer edilen Polonyalı orta sahanın, sarı-lacivertli ekipteki kariyeri adeta siyah ile beyaz gibi. Geçen sezonun ikinci devresinde sessizliğe bürünen 25 yaşındaki futbolcu, kötü gidişatını sürdürüyor.
2023-24'te Süper Lig'de ilk 19 maçta ağları 9 kez sarsıp takımını sırtlayan Szymanski, bunu 42 şutta gerçekleştirdi ve %21.4'lük başarı sağladı.
Ancak sarı-lacivertli futbolcu, sonraki süreçte skorer kimliğinden bir hayli uzaklaştı ve yere çakıldı.
FİLELERİ EN SON 125 GÜN ÖNCE SARSTI
Mourinho'nun vazgeçmediği Polonyalı yıldız, ligde bu sezon henüz golle buluşamadı. 125 gündür hasret çeken Szymanski, son 24 karşılaşmada rakip kaleleri tam 53 kez yoklamasına rağmen fileleri sadece 1 kez buldu ve gole çevirme karnesi %1.9'a geriledi.
Takımının en ihtiyacı olduğu anlarda kayıplara karışan sarı-lacivertli futbolcu, son golünü geçen sezon 26 Mayıs'ta İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada atmıştı.
OSAYİ ŞOKU!
Avrupa Ligi'ndeki Union maçında sakatlanan Osayi- Samuel'den kötü haber geldi. Ayağı burkulan Nijeryalı sağ bekin, Antalyaspor kafilesinde olmayacağı kaydedildi. Yeni transfer Filip Kostic ise kadroda yer aldı.
Öte yandan Mourinho, sağ kanatta kimi oynatacağı konusunda henüz karar vermedi. Tadic her ne kadar ön planda olsa da İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder'in antrenman performansları Portekizli çalıştırıcının kafasını karıştırıyor.