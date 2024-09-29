Ne geri dönüş ama!

Kırmızılı-beyazlı ekip, evindeki maçta 3-1 geriden gelerek uzatmalarda Göztepe'yi mağlup etti: 4-3.27. dakikada Ntcham'ın uzun mesafeli sert şutunda top yan direkten dönerken 1 dakika sonra Mouandilmadji'nin beraberlik golü geldi. 41. dakikada Romulo ile ağları sarsan Göztepe devre arasına 2-1'lik skorla girdi. 50. dakikada Juan farkı ikiye çıkaran isim oldu. Ntcham, 70. dakikada Karadeniz ekibini umutlandıran vuruşu yaparken 80. dakikada Schindler'le skor bir kez daha eşitlendi.Maçın henüz ilk dakikalarında Samsunspor'dan Zeki Yavru ile Göztepe'den Isaac Solet hava topu mücadelesinde çarpıştı. Kafasına darbe alan Solet hareketsiz şekilde yere düştü. Daha sonra sahaya ambulans girdi ve tecrübeli futbolcu hastaneye kaldırıldı. Solet'in durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü bildirildi.