Önce neşe sonra keder

Kasımpaşa karşısında üç puanı son anlarda tepen Galatasaray, tarihi bir fırsatı da elinden kaçırdı. Dün geceye kadar ligde 6'da 6 ile gelen ve Süper Lig tarihindeki en iyi sezon başlangıcını tekrarlayan sarı-kırmızılı takım, sahasında berabere kalarak yeni rekor şansını elinin tersiyle itti.Kasımpaşa maçı öncesine kadar çıktığı 3 maçta 3 asist yapan Osimhen, sonunda hedefine ulaştı ve dün iki gol birden attı. İlk yarının sonunda sakatlanarak ikinci yarıya çıkmayan Nijeryalı yıldız, durumunun ciddi olmadığını açıkladı.Fenerbahçe derbisinin son bölümünde süre alan dün ise ilk kez 11'e giren Roland Sallai, sonucun kendilerine yakışmadığını söyledi. Macar oyuncu, "İlk yarı çok iyiydik. Daha sonra oyundan çıktım ve çok fazla izleyemedim. Üç tane gol yememeliydik" dedi.Geçen sezon aynı dönemde Hatay'a yenildiklerini hatırlatan kaptan Muslera, Kasımpaşa beraberliğini şu sözlerle değerlendirdi: "İlk 45 dakika ile ikinci 45 dakika farklı maçlar gibiydi. İkinci yarıda oyunumuzu oynayamadık. Kasımpaşa iyi bir takım, onlara da saygı göstermek lazım. Geçen sene bu zamanlar da Hatayspor'a yenildik.Çok üzüldük. Soyunma odasında önümüze bakmamız gerektiğini konuştuk."Devreyi iki farklı önde (3-1) kapatan Galatasaray, ikinci yarıda durdu.Özellikle sakatlanan Osimhen'in oyundan çıkışıyla İcardi, ileri uçta yalnız kalınca etkisiz bir görüntü çizdi.Bir dönem G.Saray formasını da giyen Aytaç Kara, maçtan sonra ilginç açıklamalar yaptı: "İkinci yarı çok daha farklı oynadık, daha iyiydik. Mücadele gücümüzü ortaya koyduk.Galip gelemedik ama 3-0'dan geri dönüş önemliydi."Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig tarihinde ikinci kez üç farkla öne geçtiği bir iç saha maçında puan kaybetti (4-4/ Fenerbahçe; Haziran 1983).