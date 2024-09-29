Rakibi maça ortak ettiler!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından şunları söyledi: "Avrupa'da çarşamba oynuyoruz, bir sonraki maçımız perşembe. Bize cumartesi maç koyuyorlar. Budemek. Maça iyi başladık, 3-0'ı bulduk. İlk yarı sonunda iki sakat verdik. İkinci yarı takıma dahil olan futbolcular Kaan dışında etkili olmadı.Bölüm bölüm savunmamız arkaya yaslandı. Verilen penaltı bu senenin ayrı dosyalarından birisi. Bundan sonra da verileceğini düşünüyorum. ""Sırtı dönükken top eline geliyorsa futbolcu ne yapacak? Havaya zıpladığında hazır ol pozisyonuna mı geçecek. Ya bize hakem hocalarının söyledikleri yanlış ya da biz yanlış anlıyoruz.4. hakem açık olarak bana penaltı diyemedi. Maça rakibimizi resmen ortak ettiler. Kendi hatalarımızı da biliyorum. Bu bize ders oldu.. Futbolcularıma bunu bizzat kendim anlatmalıyım. Kendi açımdan da birçok ders aldım. Bu sonuç ve bu futbol benim sorumluluğumda."Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili de konuşan Okan Buruk, "Futbolun içerisinde istemediğimiz bir şey. Eleştiri, konuşma, birçok şey oluyor ve olacak. Bu tür yorumcuyu susturmak ve ona yapılacak bir şey istemeyiz. Şiddet bir an önce bitmeli. Yapanlar yakalandı ama kimin yaptırdığı ortaya çıkmalı" değerlendirmesinde bulundu.Okan Buruk, VAR hekeminin (Ali Şansalan) uyarısıyla Kasımpaşa lehine verilen penaltıya büyük tepki gösterdi. Deneyimli hoca, dördüncü hakemin yanına giderek, "Bu penaltıyı verenler bir daha maç yönetmesin" diyerek serzenişte bulundu.PAOK'u 3-1 yenen Galatasaray 11'inde üç gün sonra 6 değişiklik vardı.Okan Buruk 4 maçtır 90 dakikaya yakın sahada tuttuğu Sanchez, Kaan Ayhan, Torreira, Barış Alper ve Mertens'i yorucu fikstürü düşünerek dinlendirdi. Transferin son gününde Galatasay'a gelen Roland Sallai de ilk kez 11'e girdi ancak 46'da yerini Barış Alper'e bıraktı.PAOK sınavında 50 binden fazla seyirciye ev sahipliği yapan RAMS Park, dün de doluydu. Sarı-kırmızılı taraftarlar Kasımpaşa maçına büyük ilgi gösterdi. Aslantepe 4 günde 100 bine yakın futbolseveri ağırlayarak kapalı gişe oynamaya devam etti. Öte yandan G.Saray, forma satışında 300 bin barajına çok yaklaştı. Puma ürünü yeni formalar için 1 milyon satış hedefi ortaya koyulurken 3 ayın sonunda 288 bin forma GS Store'da satıldı.