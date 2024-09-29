Taşlar yerine oturacak!

Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan problemler Ajax karşısında su yüzüne çıktı. Siyah-beyazlı ekip, sahadan ağır bir mağlubiyetle ayrılırken teknik direktör Van Bronckhorst, taktik ve oyuncu seçimleri nedeniyle eleştirildi.Tecrübeli çalıştırıcının Kayseri'de 4-3-3 dizilişi yerine takımı 4-2-3- 1 dizilişi ile sahaya süreceği ayrıca Rafa Silva'yı da tekrar kanattan 10 numara pozisyonuna çekeceği öğrenildi. Gedson'u merkezde oynatması beklenen Van Bronchorst'un Mustafa Hekimoğlu ve çok tepki gören Jean Onana'yı yedek soyunduracağı, Immobile'yi 11'de sahaya süreceği kaydedildi.Gedson'un yanında oynayacak isim için de Salih Uçan, Ndour ve Joao Mario forma bekleyen futbolcular.Hollanda'da oynanan Ajax maçında kasığından problem yaşayan ve son bölümünde oyundan alınan Al-Musrati'nin dün MR'ı çekilirken kötü habergeldi. Sol uyruk adalesinde gerilme ve ödem oluşan Libyalı futbolcunun en az 10 gün sahalandan uzak kalacğı öğrenildiSezon başından bu yana tüm karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıkan Al-Musrati, ilk kez takım arkadaşlarından uzak kalacak.