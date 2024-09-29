Taşlar yerine oturacak!

Beşiktaş'ta son dönemde yaşanan problemler Ajax karşısında su yüzüne çıktı. Siyah-beyazlı ekip, sahadan ağır bir mağlubiyetle ayrılırken teknik direktör Van Bronckhorst, taktik ve oyuncu seçimleri nedeniyle eleştirildi. Hollandalı hoca ise 4-0 yenilginin ardından takımı fabrika ayarlarına döndürme kararı aldı.
Tecrübeli çalıştırıcının Kayseri'de 4-3-3 dizilişi yerine takımı 4-2-3- 1 dizilişi ile sahaya süreceği ayrıca Rafa Silva'yı da tekrar kanattan 10 numara pozisyonuna çekeceği öğrenildi. Gedson'u merkezde oynatması beklenen Van Bronchorst'un Mustafa Hekimoğlu ve çok tepki gören Jean Onana'yı yedek soyunduracağı, Immobile'yi 11'de sahaya süreceği kaydedildi. Üst üste üç maça kulübede başlayan Semih'in sol kanada geçmesi ise oldukça yüksek bir ihtimal.
Gedson'un yanında oynayacak isim için de Salih Uçan, Ndour ve Joao Mario forma bekleyen futbolcular. Bu arada cezalı Arthur Masuaku'nun yerine Emirhan Topçu'nun görev yapacağı gelen bilgiler arasında.
AL-MUSRATI 10 GÜN YOK
Hollanda'da oynanan Ajax maçında kasığından problem yaşayan ve son bölümünde oyundan alınan Al-Musrati'nin dün MR'ı çekilirken kötü habergeldi. Sol uyruk adalesinde gerilme ve ödem oluşan Libyalı futbolcunun en az 10 gün sahalandan uzak kalacğı öğrenildi. 28 yaşındaki orta saha, ligdeki Kayserispor ile UEFA Avrupa Ligi'nde Frankfurt karşılaşmalarında forma giyemeyecek.
Sezon başından bu yana tüm karşılaşmalarda ilk 11'de sahaya çıkan Al-Musrati, ilk kez takım arkadaşlarından uzak kalacak.