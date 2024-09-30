Arda Turan inandı Eyüp kazandı!

haftadır galibiyet hasreti yaşayan Eyüpspor, dün G.Antep FK'yı yenerek 3 puana ulaştı. İstanbul ekibi 15'te Ahmed Kutucu ile öne geçerken 28'de sahneye çıkan Sorescu, Berke Özer'i avladı ve maça dengeyi getirdi.65'te Eyüp'ü öne geçiren isim, düzgün vuruşu ile Emre Akbaba oldu. 79'da Mame Thiam ağları bularak skoru 3-1'e taşırken 90+3'te Emre Taşdemir sonucu 3-2 olarak ilan etti.İstanbul ekibi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplarken kırmızı-siyahlılar ise ilk hafta kazandığı Bodrum FK maçının ardından 4 yenilgi ve 1 beraberlikle galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.Maç öncesinde iki eski dost Selçuk İnan ile Arda Turan buluştu. İnan ve Turan'ın birlikte sık sık söylediği Hakan Peker'in 'Karam' şarkısı ise ikilinin görüştüğü anda hoparlörden çalındı.G.Antep FK, Süper Lig'deki son 9 deplasman maçının altısını en az üçer gol yiyerek kapattı, 19 golü kalesinde gördü.