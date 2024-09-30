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Giriş Tarihi: 30.9.2024 10:44

Bandırma evinde rahat kazandı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Teksüt Bandırmaspor, evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi.

AA
Bandırma evinde rahat kazandı
Teksüt Bandırmaspor 2 - 0 MKE Ankaragücü

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Alper Demirbaş, Sezgin Çınar, Şenol Bektaş

Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berisbek, Emre Batuhan Adıgüzel, Mulumba, Sitoe, Atınç Nukan, İbrahim Kaya (Dk. 67 Paulinho), Diniyev (Dk. 83 Hikmet Çiftçi), Paixao (Dk. 83 Diakhaby), Mehmet Özcan (Dk. 90+2 Sergen Piçinciol) , Nomel (Dk. 67 Faruk Can Genç)
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Kitsiou, Alper Uludağ (Dk. 59 Schulz), Tolga Ciğerci, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 75 Aleksis Özçakmak), Osman Çelik, Rotariu, Ali Kaan Güneren (Dk. 59 Dadashov), Saponara (Dk. 75 Hayrullah Bilazer), Efkan Bekiroğlu, Cephas (Dk. 65 Varga)

Goller: Dk. 37 Paixao, Dk. 51 Mehmet Özcan (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 İbrahim Kaya, Dk. 76 Diniyev, Dk. 85 Sergen Piçinciol (Bandırmaspor), Dk. 33 Tolga Ciğerci, Dk. 38 Kitsiou, Dk. 40 Yıldırım Mert Çetin, Dk. 43 Alper Uludağ, Dk. 76 Osman Çelik (Ankaragücü)

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Bandırma evinde rahat kazandı
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