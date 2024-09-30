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Giriş Tarihi: 30.9.2024 18:04 Son Güncelleme: 30.9.2024 18:06

Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü açıklaması! Twente maçında yok

Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü, Twente deplasmanında forma giyemeyecek. Ligde oynanacak Samsunspor maçına yetişmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü açıklaması! Twente maçında yok

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sol arka adaledesinde kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor ile oynadıkları maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

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Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü açıklaması! Twente maçında yok
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