Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü açıklaması! Twente maçında yok

Fenerbahçe, Antalyaspor maçında sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sol arka adaledesinde kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 7'nci haftasında Antalyaspor ile oynadıkları maçta sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adalede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."