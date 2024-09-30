GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi için iki iddia! Tepki çekmişti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Batshuayi ismi tartışma yaratmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Belçikalı yıldız, sarı kırmızılılara imza atarak gündem olmuştu. Ligin ilk karşılaşmalarında ve Young Boys eşleşmesinde iyi bir oyun sergileyen Batsman, daha sonra ise yokları oynadı.

PAOK MAÇINDA TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı PAOK maçında, Batshuayi sonradan oyuna dahil oldu. 3-2 devam eden maçın son bölümünde umursamaz tavrı ve kaybettiği toplar nedeniyle hem Okan Buruk hem taraftarlar, yıldız oyuncuya tepki göstermişti. Ligde oynanan ve puan kaybıyla sonuçlanan Kasımpaşa maçının da son bölümünde oyuna dahil olan Batshuayi, etkisiz bir performans sergiledi.

OKAN BURUK'A KÜSTÜ

Son dönemde performansı düşen Batshuayi ile ilgili 2 flaş iddia ortaya atıldı. İlk iddiaya göre 30 yaşındaki futbolcu derbide şans bulamayınca hocası Okan Buruk'a küstü.

OSIMHEN ETKİSİ

İkinci iddia ise Victor Osimhen'in transferi... Belçikalı golcü, Icardi'nin sakatlığında 11'de oynamayı düşünürken Osimhen transferi sonrası yine kulübeye çekildi. Süreleri azalan yıldız oyuncunun bu transferden olumsuz etkilendiği ve form düşüklüğü yaşadığı öne sürüldü. (Takvim)