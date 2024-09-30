GALATASARAY HABERLERİ: Victor Osimhen rekor kırdı

Galatasaray, sezonun ilk puan kaybını Kasımpaşa karşısında yaşarken, sarı-kırmızılılar adına gecenin tesellisi, Victor Osimhen'in golle buluşması oldu. Napoli'den kiralık olarak geldiği yeni takımında önceki üç maçta da asist yapan oyuncunun iki golü ise rakiplere çarpıp ağlara gittiği için kendisinin hanesine yazılmamıştı.

Adı, ülkesinin yerel dilinde 'Tanrı iyidir' anlamına gelen Osimhen, Süper Lig yedinci haftasında lacivert-beyazlılar karşısında şeytanın bacağını kırdı. Abdülkerim'in ortasına iyi bir zamanlamayla hareketlenerek bacağını uzatması ve özellikle ikinci golde Sara'nın pasında buluştuğu topu dönerek usta bir vuruşla filelerle buluşturması, sarı-kırmızılı taraftarı coşturdu.

KARİYERİNİN EN SKORER BAŞLANGICI

Victor Osimhen, Napoli'yi 33 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştırdığı iki sezon önceki müthiş performansında bile skor katkısı olarak bu sezonki iyi başlangıcı yapamadı. Galatasaray'daki ilk dört maçında 4 asist, 2 golle 6 gole direkt etki eden yıldız forvet, Serie A'da gol kralı olduğu 2022-23 sezonundaki ilk dört maçında 2 gol, 1 asistle 3 gole direkt katkı sunmuştu. Napoli, Charleroi, Lille ve Wolfsburg forması giydiği hiçbir sezonda daha önce ilk dört maçında altı gollük skor üretemeyen futbolcu, kariyerinin en skorer başlangıcını bu sezon yaptı. (Milliyet)