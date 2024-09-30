Gol düellosunda gülen Amed

Stat: 11 Nisan
Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Mavi, Hasan Erdoğan
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Emin Taştan (Dk. 64 Kerem Altunışık), Nuri Fatih Aydın (Dk. 64 Umut Taniş), Mehmet Güneş, Alperen Arslan, Burak Efe Yaz (Dk. 64 Mert Miraç Altıntaş), Ferhat Canlı, Emircan Bayrakdar, Berat Yaman
Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Cassubie, Murat Uçar (Dk. 46 Batuhan Tur), Lourenço, Traore (Dk. 79 Oktay Aydın), Assombalonga (Dk. 78 Sinan Kurt), Gradel, Ömer Bayram, Mehmet Yeşil, Doğan Can Davas (Dk. 46 Serkan Odabaşoğlu), N'Koulou (Dk.60 Lovriç)
Goller: Dk. 3 ve 49 Assombalonga, Dk. 39 ve Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 82 Mehmet Güneş, Dk. 90 Mert Miraç Altıntaş (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Murat Uçar, Dk. 56 N'Koulou, Dk. 87 Lovriç (Amed Sportif Faaliyetler)