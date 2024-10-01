Atakan tamam Deniz Gül yolda

STUTTGART'TA forma giyen Almanya doğumlu Türk futbolcu Atakan Karazor, A Milli Takım tercihini yaptı., 19 Eylül'de oyuncuyla ilgili TFF'nin harekete geçtiğini ve uygunluk sağladığını duyurmuştu. Stuttgart'ta kaptanlık yapan 27 yaşındaki orta saha, Montella'nın tercih etmesi durumunda A Milli Takımımız'ın kadrosuna dahil olacak. Sky Almanya ise dün, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörüBu sezon Stuttgart'ta 8 maçta ter döken Atakan, ligde son oynadıkları Wolfsburg karşılaşmasında 63. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.