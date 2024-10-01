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Giriş Tarihi: 1.10.2024 10:58

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson Fernandes şimdiden rekor kırdı

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes bu sezona müthiş başladı. Kayserispor karşısında takımının ilk golünü atan futbolcu kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson Fernandes şimdiden rekor kırdı

Profesyonel kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaşayan Beşiktaşlı Gedson Fernandes, dünkü Bellona Kayserispor karşılaşmasında siyah beyazlılar adına kilidi açan isim oldu. Portekizli futbolcu, başa baş giden karşılaşmanın 56. dakikasında bu sezon ilk kez ilk 11'de forma giyen Baran Ali Gezek'e orta sahada yaptığı pres sonucu kaptığı topla jet gibi rakip ceza alanına girip kaleci Bilal Bayazit'in yanından ağlara gönderdi.

Takımını 1-0 öne geçiren Portekizli futbolcu, bu sezon 10. resmi maçında 6. golünü kaydetti. Gedson'un ayrıca 2 de asisti bulunuyor. Attığı golün ardından sakatlanan Portekizli futbolcu, kulüp doktorunun saha içinde yaptığı tedaviye rağmen ağrıları devam edince oyundan çıktı. Gedson Fernandes'in sakatlığının ciddi olup olmadığı bugün İstanbul'da yapılacak kontrollerden sonra belli olacak. (Akşam)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Gedson Fernandes şimdiden rekor kırdı
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