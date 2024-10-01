Burak Yılmaz görevi bıraktı

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından istifa ettiğini açıkladı. Geçen sezonun ikinci yarısında Recep Uçar'ın yerine göreve gelen Yılmaz, "Bir kan değişikliği lazım. Her şeyi denedik. Uyku uyumadık, tesiste kaldık. Oyun planını, baskıyı değiştirdik. Tek bir şey kaldı, benim gitmem… Transfer yasağı var diye değil, kan değişikliği iyi gelir diye gidiyorum. Teknik direktörlük işine soyundum, Allah izin verirse kendimizi geliştirerek gereğini yapacağımı düşünüyorum. Bazen bırakmak da önemli. Kayserispor'un yolu açık olsun. İnşallah bensiz iyi olacaklar. İyilik yapmak, belki de bırakmaktır. Herkese teşekkür ederim" dedi. 39 yaşındaki hoca ile bu sezonki 6 maçında da galibiyet göremeyen sarı-kırmızılılar, 3 beraberlikle 3 puan toplayabildi.