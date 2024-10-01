Elazığspor’un Mourinho paylaşımı viral oldu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Antalyaspor maçındaki hakem tepkisi gündem olmuştu. Joe Mourinho maçtaki bir pozisyonu dizüstü bilgisayarında açıp yayıncı kuruluşun yer kamerasının önüne koymuştu. Hakem Cihan Aydın bu hareketi sonrası Mourinho'yu sarı kartla cezalandırmıştı.

Öte yandan TFF 2. Lig ekiplerinden Elazığspor, Mourinho'nun bu protestosunu esprili bir dille kullandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Mourinho'nun dizüstü bilgisayarındaki ekrana Elazığspor takımının fotoğrafı montajlandı.