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Giriş Tarihi: 1.10.2024 10:20

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da tecrübe farkı

Dzeko-Tadic-Fred üçlüsü Fenerbahçe'yi sırtında taşıyor. Ligde 7 maçta 16 gol atan Sarı-Lacivertli ekipte yıldız oyuncular, ağları 12 kez sarstı ve gollerin yüzde 75’ine imza attı. Toplanan 16 puanın 13’ünde başrolde takımın ihtiyar delikanlıları vardı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da tecrübe farkı

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada mutlak kazanması gereken maçta Antalyaspor'u ikinci yarıda 18 dakika içerisinde bulduğu 2 golle deviren Fenerbahçe'yi bu sezon tecrübeli oyuncuları ayakta tutuyor. Akdeniz ekibi önünde ikinci yarıda oyuna giren 31 yaşındaki Fred'in asistinde 36'lık Dusan Tadic fileleri bulup kilidi açtı. Deneyimli ikili en ihtiyaç duyulduğu anda ortaya çıkarak takımın adeta kurtarıcısı oldu. İkinci gol ise takımın yeni transferi olan ve formayı ilk kez giyen 32 yaşındaki Kostic'in ortasında rakibe çarparak ağlarla buluştu.

G.SARAY'I 3 PUAN GERİDEN TAKİPTE
Sarı-lacivertli takım, ligde bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada ağları 16 kez sarsarken bunların 12'si 30 yaş ve üstü futbolculardan geldi. Fenerbahçe'yi zirve yolunda sırtında taşıyan 38 yaşındaki Edin Dzeko, Dusan Tadic (36) ve Fred (31) gollerin yüzde 75'ine imzalarını attılar. Ağları 5 kez havalandıran Dzeko'nun başı çektiği muhteşem üçlüden Tadic 4 kez gol sevinci yaşadı. Fred ise ağları 3 defa buldu. Lider G.Saray'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan sarı-lacivertli takımın topladığı 16 puanın 13'ünde 3 ihtiyar delikanlı direkt başrolü aldı.

ÖMER ÜRÜNDÜL - DZEKO VE TADIC ÇALIM ATAMIYOR
Maçların kritiklerinde temas ettiğim önemli bir nokta var; Fenerbahçe, Tadic ve Dzeko ile oynadığı zaman rakipler çok daha rahat savunma yapıyorlar. Tadic, kaliteli bir oyuncu ama fizik gücü çok geride. Günümüzde çalımla adam geçemeyen bir kanat forveti olur mu? Dzeko da benim çok takdir ettiğim kariyeri ortada önemli bir santrfor. Ama o da fizik olarak çok yetersiz. Her şeyden önemlisi çalım atamıyor. Öncelikle şunu söyleyelim ki büyük takımın asli santrforu 38 yaşında olmaz. Kaleci veya stoperde olabilir ama santrforda olmaz. Fred herkesin dediği gibi önemli bir futbolcu. Ancak 4-5 haftadır onda da bir düşüş var. Buna rağmen goller bu oyunculardan geliyorsa rakiplerin kendilerine bir bakması gerek. Bana göre Mourinho'nun daha dinamik bir forvet üçlüsü tercih etmesi lazım.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da tecrübe farkı
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