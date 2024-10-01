FENERBAHÇE HABERLERİ: Mourinho’nun istediği gol çizgisi çok pahalı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla yine gündeme damga vurdu. İlk yarının başında çizgiyi geçip geçmediği tartışma konusu olan pozisyonda F.Bahçe'nin golü haneye yazılmadı. Hem yorumcular hem taraftarlar bu pozisyonla ilgili tartışmaya girdi, ekranlarda ilginç görüntüler yaşandı. Portekizli hoca, İngiltere'yi örnek göstererek gol çizgisi teknolojisiyle ilgili gelen soruda lige bu konuda bir öneri yaptı.

İZLEYENLERE GARİP GELMİŞTİR

Dünyaca ünlü teknik adam, "İngiltere'deki insanlara eğer izledilerse gol çizgisi teknolojisinin olmaması garip gelmiştir. Türk futbolunda buna ihtiyaç var. Avrupa'da neredeyse her ülkede var" dedi. Ancak sistem, küçük ve geliri kısıtlı federasyonlar tarafından uygulanmıyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Suudi Arabistan'da uygulanıyor. Sistemin maliyeti içinde çip olan top için 250.000 eurodan başlayıp Hawk-Eye veya GoalControl sistemleri için 500.000 euroya kadar çıkıyor.

MİNİMUM 5-6 MİLYON EURO

Geçen sezon Real Madrid-Barcelona maçında Yamal'ın attığı golde VAR hakemi, "Topun çizgiyi geçtiğine dair yeterli kanıt yok" diyerek tartışma yaratmıştı. La Liga Başkanı Tebas da "Yılda ancak 2-3 kez olacak pozisyonlar için en az 5-6 milyon euro harcamamız gerekir, parayı daha fazla kameraya harcarız" diyerek bu sistemin maliyetli olduğunu söylemişti. İnsan faktörünün sporun içinden kaybolması ve güvenilirlik açısından Hawk-Eye sistemini teniste kullanılmaması için Federer ve Nadal da eleştirmişti. (Akşam)