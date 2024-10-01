GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da son yolcu Ziyech

Sezon başında en az yaptığı transferler kadar G.Saray yönetiminin yüksek para harcadığı alan da sözleşme fesihleri oldu. Oliveira ve Dubois'in sözleşmesini sert mali şartlara ve isteklere rağmen fesheden Galatasaray'da Zaha ise Lyon'a kiralandı. İlk 11'de düzenli oynama fırsatı bulamayan bu isimler, soyunma odasında çatlak sesler çıkmasına sebep oluyor ve teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre takım içinde huzursuzluk çıkarıyordu. Oliveira, Dubois ve Zaha'yı gönderdikten sonra Florya'da huzuru sağlayan sarı-kırmızılı takımda bir ismin daha bileti kesildi: Hakim Ziyech...

15 MAÇTA OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZUYOR

Sakatlığı nedeniyle bir aydır takımdan ayrı kalan 31 yaşındaki futbolcu, milli arada sahalara dönecek olsa da devre arasında gitme ihtimali oldukça yüksek. 15 maç sayısına ulaşması halinde sözleşmesindeki gelecek sezon için olan +1 yıl opsiyon devreye girecek olan Faslı yıldız, bu sezon şimdilik 4 kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Yönetim bu maddeyi dikkate alıyor ve 15 maç sayısına ulaşmadan Hakim Ziyech ile ocak ayında yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

YUNUS'U YETİŞTİRDİ!

Yedek kaldığı için bozulan Ziyech'e taviz vermeyen Okan Buruk, Yunus Akgün'e yaptığı yatırımın da karşılığını aldı. Barış Alper'in ardından Yunus Akgün'ü ilk 11'in bankosu yapan Buruk, yeni transferi Sallai'yi de rotasyona soktu. Ziyech'in yokluğunda ise bu bölgelerde sorun yaşanmadı.