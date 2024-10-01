Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'dan Osimhen şoku! O maçta forma giyemeyecek...
Giriş Tarihi: 1.10.2024 18:36 Son Güncelleme: 1.10.2024 19:24

Galatasaray'dan Osimhen şoku! O maçta forma giyemeyecek...

Galatasaray, Osimhen'in bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Victor Osimhen, Rigas Skola maçında forma giyemeyecek

Galatasaray’dan Osimhen şoku! O maçta forma giyemeyecek...

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması: "Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır.

RIGAS MAÇINDA YOK

Victor Osimhen, Rigas Skola maçında forma giyemeyecek

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Osimhen şoku! O maçta forma giyemeyecek...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA