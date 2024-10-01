Galatasaray’dan Osimhen şoku! O maçta forma giyemeyecek...

Galatasaray, Kasımpaşa maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in bugün yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması: "Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sol üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sol üst arka adale grubunda strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Victor Osimhen'in tedavisine başlanmıştır.

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