Dino Toppmöller: Yoğun taraftar baskısının olduğu bir atmosferde oynayacağız

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında yarın saat 22.00'de Beşiktaş'a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller ve futbolculardan Robin Koch açıklamalarda bulundu. Yarın maçı yoğun taraftar baskısı altında oynayacaklarını aktaran Dino Toppmöller, "Savunmada eksiğimiz var. Kalecimiz de sakatlığı olduğu için kadroda yer almıyor. Özel bir hazırlık yapmadık. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Grubu cadı kazanı olarak nitelendirebilirim. Zorlu rakiplerin olduğu bir grupta yer alıyoruz. O yüzden her zamanki gibi hazırlanacağız. Yarın yoğun taraftar baskısının olduğu bir atmosferde oynayacağız. Toplu ve topsuz oyunu iyi sürdürmemiz gerekiyor. Geçmiş haftalarda iyi bir istikrar yakaladık. Bu da bize özgüven aşıladı. Yarın kazanarak bu özgüveni devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA DETAYLI BİR HEDEF BELİRLEMEDİK"

Avrupa'da detaylı bir hedef belirmediklerini söyleyen Toppmöller, "Çok iyi bir savunmamız var. Gençlerimiz saha içinde iyi işler yaptılar ve harika oyunlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Beşiktaş gibi güçlü ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacaklar. Avrupa'da detaylı bir hedef belirlemedik. Tüm maçlara yüzde 100 odaklanarak hazırlanmak ve oynadığımız maçları kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

ROBIN KOCH: YARIN ATMOSFERLE DE MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR

Beşiktaş'a karşı oynarken atmosferle de mücadele etmeleri gerektiğini belirten Robin Koch, "Bizim için özel bir maç. Heyecanlı bir maça sahne olacak. Böyle maçlar böyle muazzam bir statta gerçekleşince bizler de mutlu oluyoruz. Beşiktaş taraftarının yoğun baskısı altında olacağız. Saha içi organizasyonu iyi tutmamız için kulübeyle iletişimde kalmamız gerekiyor. Oyun tarzımız şekillendi. Çok iyi defans bloğumuz var. Aynı zamanda yarın atmosferle de mücadele etmemiz gerekiyor" sözlerini sarf etti.