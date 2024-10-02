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Giriş Tarihi: 2.10.2024 15:24

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 3 oyuncu eksik...

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Riga Skola ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı takımda 3 oyuncu eksik...

Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı! 3 oyuncu eksik...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, Riga Skola ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroya göre Galatasaray'da 3 oyuncu bu maçta forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilmeyen isimler dışında kart cezalısı Fernando Muslera ve sakatlıkları devam eden Victor Osimhen ile Hakim Ziyech kamp kadrosuna dahil edilmedi.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ayaz Yükseloğlu, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı

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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı! 3 oyuncu eksik...
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