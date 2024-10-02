Giovanni van Bronckhorst’tan Semih Kılıçsoy yanıtı: Nedenini biliyor

"AJAX MAÇI HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

Geniş bir kadroları olduğunu ve gelecek dönemde daha fazla futbolcuya şans vereceğini belirten Hollandalı teknik adam, "Büyük bir kadromuz var. Çok fazla süre almayan oyuncular da oluyor. Bu onlar için de kolay değil. Oyuncular fırsatlar bekliyor. Lige iyi başlangıç yaptık. Sadece Ajax maçı hayal kırıklığıydı. İlerleyen süreçte daha fazla oyuncuya şans vereceğiz. Ben kadromuzdan memnunum. Oyuncularımız çok çalışıyor. Bu da beni memnun ediyor. Mesela Emirhan son birkaç maçta oynamadı. Kayserispor maçında oynadı ve iyi performans sergiledi" değerlendirmesinde bulundu.

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Siyah-beyazlıların teknik direktörü, genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un şu anda Türkiye'nin sahip olduğu en büyük yeteneklerden biri olduğunu ancak gelişim göstermesi gerektiğini aktardı. Van Bronckhorst, "Sezona iyi başladı. Kendisiyle konuşuyorum. Gelişim göstermesi gerekiyor. Belki en çok konuştuğum oyuncuların başında kendisi. Sebebini biliyor. Umuyorum oynamaya başlayınca daha güçlü dönecektir" diye konuştu.

FİKSTÜR TEPKİSİ

Avrupa maçları sonrası Süper Lig karşılaşmalarını genellikle deplasmanda oynamalarına değinen Giovanni van Bronckhorst, "8 maç zaten zorken, Avrupa kupaları maçlarının ardından hep deplasman olması çok fazla. Bu nasıl oluyor bilmiyorum. Bir sezonda 7 deplasman gelmesi çok ufak bir ihtimal. Bir casinoda 7 siyahın gelme ihtimali gibi. Twente maçından sonra bir boşluk var. Deplasmanda bir hazırlık maçı ayarlayarak geçiştirebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.