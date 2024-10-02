Göztepe’nin kozu evi! Göztepe-Sivasspor maçı için geri sayım

Bu sezon iç sahada oynadığı 3 karşılaşmada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalıp Bodrum FK'yı 2-0, Kayserispor'u da 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, Sivasspor müsabakasına da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Geçen sezon 1'inci Lig'de çok iyi bir iç saha performansı sergileyen İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı'ndaki son yenilgisini 4 Kasım 2023 tarihinde Kocaelispor'a karşı 1-0'lık skorla aldı.

O tarihten sonra evinde yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, toplam 14 karşılaşmada 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı 14 müsabakada 33 gol atan Göztepe, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Geçen hafta deplasmanda 3-1 önde götürdüğü karşılaşmada Samsunspor'a 4-3 kaybeden sarı-kırmızılılar tekrar çıkışa geçmeyi hedeflerken, sakatlıkları süren defans oyuncuları Miroshi, Koray ve Nielsen'in durumları henüz netleşmedi. Samsunspor müsabakasında beyin travması geçirip apar topar hastaneye kaldırılan orta saha Solet'in ise oynamasında herhangi bir engel olmadığı açıklandı.