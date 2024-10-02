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Giriş Tarihi: 2.10.2024 14:59

Trendyol Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

İHA
Trendyol Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı 4 Ekim Cuma, 5 Ekim Cumartesi ve 6 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig'de 8. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:

4 Ekim Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Burak Pakkan

5 Ekim Cumartesi
13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Göztepe - Sivasspor: Ali Şansalan
19.00 Başakşehir - Kayserispor: Yasin Kol
19.00 Hatayspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

6 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - Eyüpspor: Erkan Özdamar
16.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Alper Akarsu
19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Mehmet Türkmen
19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

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Trendyol Süper Lig’de 8. haftanın hakemleri belli oldu
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