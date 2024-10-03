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Giriş Tarihi: 3.10.2024 14:29

Burak Yılmaz sonrası Kayserispor'un yeni hocası belli oluyor!

Kaysersipor, Burak Yılmaz'ın istifasının ardından teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile görüşüyor.

İHA
Burak Yılmaz sonrası Kayserispor’un yeni hocası belli oluyor!

Kayserispor, Teknik Direktör Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasının ardından son olarak Gençlerbirliği'nde görev yapan Sinan Kaloğlu'nu Kayseri'ye getirdi. Bugün Kayseri'ye gelen Teknik Direktör Kaloğlu, Başkan Ali Çamlı ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

Kayseri Kulübü Başkanı Ali Çamlı, "Şuan anlaşma olmadı ama Sinan Kaloğlu hocamızı davet ettik, sağ olsun bizi kırmadı geldi. Hem kendisi düşünecek hem biz düşüneceğiz. Sonrasında Kayseri için doğru kararı vereceğiz" dedi.

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Burak Yılmaz sonrası Kayserispor'un yeni hocası belli oluyor!
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