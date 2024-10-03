Hasan Arat’tan Galatasaray için flaş sözler!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı sponsorluk anlaşmasını feshetmesinden sonra çok sert sözler söyledi.

"EN BÜYÜK SKANDAL SPONSORLUK OLMUŞTUR"

İşte Hasan Arat'ın açıklamaları: "Kulüp idarecilerinin ağzından çıkan laflar herkesi tahrik ediyor. 'Ben şu okuldan mezun oldum, ayrıcalıklıyım' diye dolaşamazsınız. Başarı için her şey mübah değildir. Bu dilden, bu kişilerin vazgeçmesi lazım. Sertliğe gider ve taraftalar arasında sertlik çıkar. Camialar karşılık verir. Benim okulum var senin yok, ben şuradan mezunum, benim sponsorluğum şöyle vs. Bunlara gerek yok. En büyük skandal sponsorluk olmuştur Türkiye'de. Konuşmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.