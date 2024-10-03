İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? İşte sebebi...

Fenerbahçe bu sezon Jose Mourinho birlikte çok daha farklı bir oyun oynama alışkanlığı elde etmek istiyor. Geçtiğimiz sezona göre daha az baskı ve pres uygulayan ve rakibi daha derinde karşılayan sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci bu sistemde forma şansını bulmakta zorlanıyor.
İRFAN'IN OYNAMAMA SEBEBİ BELLİ OLDU
Fenerbahçeli taraftarlar İrfan Can'ı oynatmadığı sebebiyle Mourinho'yu eleştirirken, 29 yaşındaki yıldızın neden oynamadığı ortaya çıktı.
Milliyet'in haberine göre Mourinho, geçiş oyunu oynamak ve rakibi üzerine çekmek istediği ve ayrıca devamlı önde baskı yapmak istemediği için İrfan Can Kahveci yerine Allan Saint-Maximin'i tercih ediyor. Portekizli hocanın geniş alanlarda daha etkili olduğu için Fransız futbolcuya şans verdiği yazıldı.