İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? İşte sebebi...

İRFAN'IN OYNAMAMA SEBEBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçeli taraftarlar İrfan Can'ı oynatmadığı sebebiyle Mourinho'yu eleştirirken, 29 yaşındaki yıldızın neden oynamadığı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre Mourinho, geçiş oyunu oynamak ve rakibi üzerine çekmek istediği ve ayrıca devamlı önde baskı yapmak istemediği için İrfan Can Kahveci yerine Allan Saint-Maximin'i tercih ediyor. Portekizli hocanın geniş alanlarda daha etkili olduğu için Fransız futbolcuya şans verdiği yazıldı.