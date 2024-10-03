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Giriş Tarihi: 3.10.2024 15:22

İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? İşte sebebi...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sezon formasından uzak kalan İrfan Can Kahveci'nin neden oynamadığı ise belli oldu.

İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? İşte sebebi...

Fenerbahçe bu sezon Jose Mourinho birlikte çok daha farklı bir oyun oynama alışkanlığı elde etmek istiyor. Geçtiğimiz sezona göre daha az baskı ve pres uygulayan ve rakibi daha derinde karşılayan sarı-lacivertli takımda İrfan Can Kahveci bu sistemde forma şansını bulmakta zorlanıyor.

İRFAN'IN OYNAMAMA SEBEBİ BELLİ OLDU

Fenerbahçeli taraftarlar İrfan Can'ı oynatmadığı sebebiyle Mourinho'yu eleştirirken, 29 yaşındaki yıldızın neden oynamadığı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre Mourinho, geçiş oyunu oynamak ve rakibi üzerine çekmek istediği ve ayrıca devamlı önde baskı yapmak istemediği için İrfan Can Kahveci yerine Allan Saint-Maximin'i tercih ediyor. Portekizli hocanın geniş alanlarda daha etkili olduğu için Fransız futbolcuya şans verdiği yazıldı.

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İrfan Can Kahveci neden oynamıyor? İşte sebebi...
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