Jose Mourinho: Deplasmanda aldığın puan pozitiftir

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente ile 1-1 berabere kaldı. Twente'nin golünü 28.dakikada Michel Vlap kaydederken, Sarı Lacivertli takımın golünü ise 71.dakikada Dusan Tadic attı.

Mücadelenin ardından Teknik Direktör Jose Mourinho, açıklamalar yaptı. Mourinho, alınan bir puanın pozitif olduğuna değindi.

"DEPLASMANDA ALDIĞIN PUAN POZİTİFTİR"

Mourinho, "İyi bir puan bizler için. Avrupa turnuvalarında deplasmanda aldığın puan pozitiftir. Yaşadığımız hayal kırıklığı şuydu; maç 0-0'ken 2 net pozisyon kaçırdık. Bu her maçta oluyor. İkinci yarıda oyunun kontrolünü sağladık. Beraberlik golü sonrası momentum bize geçti, maçı kazanabilirdik. Orta sahaya taze oyuncular katmak istedim. Şu anda 4 puanımız var, hedefimiz bu ligde üst tura çıkamayacak takımlara mümkün olduğunca uzakta olmak" dedi.

"TURNUVADA ADIM ADIM DÜŞÜNÜYORUM"

İç sahada oynayacakları 3 maça değinen Mourinho, "Bazen Türkiye'ye işimi öğrenmeye gelmeye gelmişim gibi düşünüyorum çünkü sorulan sorulara bakınca böyle anlıyorum. Üst tura çıkmak için kaç puan gerekiyor bilmiyorum. Bir hesaba göre 11 puan yeterliymiş. Ben bu turnuvada adım adım düşünüyorum. 8 maçlık zor bir kura çünkü normalde evinizde daha çok puan almayı beklersiniz ama biz evimizde Manchester United, Athletic Bilbao ve Lyon'la oynayacağız. Bu rakiplerin zorluğuna bakınca bu durumu telafi edebilmek için deplasmanda oynayacağımız maçlardan puan almamız gerekiyor" diye konuştu.