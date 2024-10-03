Şok! Cihan Aydın, FIFA listesinden çıkarıldı

Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yöneten ve kararlarıyla çok tartışılan hakem Cihan Aydın için flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin önceki gün sabah Riva'ya giderek Türkiye Futbol Federasyonu'na şikâyet ettiği Aydın,
FIFA kokartı listesinden çıkarıldı. 32 yaşındaki hakem, özellikle Dzeko'nun ofsayttan iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ağır eleştiriler almıştı.
TFF'nin, 2025 yılı için FIFA'ya vereceği listede yer alan Cihan Aydın, yeni yıla 3 ay kala liste dışı kaldı. Futbol Federasyonu yeni FIFA listesini aralık başında FIFA'ya yollayıp onay alacak ve 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Aydın yerine Mehmet Türkmen'i listeye yazan TFF, bu operasyon için talimatı değiştirdi.
Talimatın 53. maddesinin 'e' bendindeki "En az iki sezon üst klasmanda yer alır" ibaresinin, geçici 6. maddeyle bir sonraki sezona ertelendiği ortaya çıktı.