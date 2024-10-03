Şok! Cihan Aydın, FIFA listesinden çıkarıldı

Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor-Fenerbahçe maçını yöneten ve kararlarıyla çok tartışılan hakem Cihan Aydın için flaş bir gelişme yaşandı.FIFA kokartı listesinden çıkarıldı. 32 yaşındaki hakem, özellikleTFF'nin, 2025 yılı için FIFA'ya vereceği listede yer alan Cihan Aydın, yeni yıla 3 ay kala liste dışı kaldı. Futbol Federasyonu yeni FIFA listesini aralık başında FIFA'ya yollayıp onay alacak ve 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak. Aydın yerine Mehmet Türkmen'i listeye yazanTalimatın 53. maddesinin 'e' bendindeki