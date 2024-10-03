UEFA Avrupa Ligi’nde 2. hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta oynanan maçlarla tamamladı. Bu haftayı Türk takımları galibiyet alamadan tamamladı.
Galatasaray, Letonya ekibi RFS ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin de Hollanda'da Twente ile oynadığı mücadele 1-1 sona erdi. Beşiktaş ise evinde Almanya takımı Eintracht Frankfurt'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.
Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları söyle:
Hoffenheim: 2 - Dinamo Kiev: 0
Olympiakos: 3 - Sporting Braga: 0
Maccabi Tel Aviv: 0 - Midtjylland: 2
Real Sociedad: 1 - Anderlecht: 2
Karabağ: 1 - Malmö: 2
RFS: 2 - Galatasaray: 2
Slavia Prag: 1 - Ajax: 1
Ferencvaros: 1 - Tottenham: 2
Lazio: 4 - Nice: 1
Rangers: 1 - Lyon: 4
Viktoria Plzen: 0 - Ludogorets Razgrad: 0
Elfsborg: 1 - Roma: 0
Porto: 3 - Manchester United: 3
Athletic Bilbao: 2 - AZ Alkmaar: 0
PAOK: 0 - FCSB: 1
Beşiktaş: 1 - Eintracht Frankfurt: 3
Union Saint-Gilloise: 0 - Bodo/Glimt: 0
Twente: 1 - Fenerbahçe: 1