Yunus Akgün: İlk 8’den direkt yükseleceğiz

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta Rigas ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların golleri Mertens ve Yunus Akgün'den geldi.

Aslan'da gollerin sahipleri Yunus Akgün ve Dries Mertens beraberliği değerlendirdi.

Yunus Akgün, "2-0'ı bulduktan sonra son 42'de 43'te yedik. İçeri girmeden gol yememiz iyi olmadı. Motive oldular. 3'ü bulup fişi çekmen gerekiyor böyle maçlarda. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alanya maçına konsantre olacağız. Kimse merak etmesin. Hedeflerimiz büyük. İlk 8'den direkt yükseleceğiz." diye konuştu.

Mertens ise "Buradan puan kaybederek ayrılıyoruz. Kasımpaşa maçında olduğu gibi, maçı verdik. İyiydik, ama 2-0 öndeyken bu avantajı kaybetmemeliydik. Yola devam etmemiz gerekiyor. Ligde lideriz ve burada da 4 puanımız var. Her maça tek tek odaklanmamız lazım." dedi,