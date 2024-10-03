Zafer bekliyoruz

İlk maçında PAOK'u 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaşacağıgeçip yola kayıpsız devam etmek istiyor. Mücadele TSİ 19.45'teeni formatıyla düzenlenen Kupa 2'deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup ederek Avrupa serüvenine iyi başlayan Galatasaray, bugün saat 19.45'te Daugava Stadyumu'nda Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak.Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Twente'ye konuk olacak sarı-lacivertliler, TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırıpyapma peşindeFenerbahçe, ikinci hafta maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente karşısına çıkacak. Organizasyonun ilk haftasında Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yenen sarı-lacivertliler, TSİ 22.00'deki müsabakada, Avrupa Ligi'ne Manchester United beraberliği ile başlayan rakibini devirmeye çalışacak.Çıktığı son iki resmi maçı da kazanan Jose Mourinho'nun öğrencileri, zorlu deplasmanda hatasız oynayıp çıkışını sürdürme peşinde.Ajax yenilgisiyle adım attığı organizasyonda iddiasını ortaya koymayı hedefleyen siyahbeyazlılar, sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Karşılaşma 22.00'deAjax karşısında aldığı 4-0'lık ağır yenilgi ile Avrupa Ligi'ne kötü başlayan Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor.Bu turnuvada 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Frankfurt, ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı.