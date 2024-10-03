Zafer bekliyoruz

LETONYA'DA KÜKREYECEK
İlk maçında PAOK'u 3-1 yenen sarı-kırmızılılar, deplasmanda karşılaşacağı kadro değeri 30 kat altındaki RFS'yi
geçip yola kayıpsız devam etmek istiyor. Mücadele TSİ 19.45'te
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eni formatıyla düzenlenen Kupa 2'deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 mağlup ederek Avrupa serüvenine iyi başlayan Galatasaray, bugün saat 19.45'te Daugava Stadyumu'nda Letonya ekibi RFS'ye konuk olacak. İlk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekipte cezalı Muslera'nın yerine kalede Günay olacak. Cimbom, 288 milyon Euro'luk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon Euro'luk değeriyle sonuncu.
KANARYA HATA İSTEMİYOR
Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Twente'ye konuk olacak sarı-lacivertliler, TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada 3 puanı hanesine yazdırıp Avrupa'da 2'de 2
yapma peşinde
Fenerbahçe, ikinci hafta maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Twente karşısına çıkacak. Organizasyonun ilk haftasında Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yenen sarı-lacivertliler, TSİ 22.00'deki müsabakada, Avrupa Ligi'ne Manchester United beraberliği ile başlayan rakibini devirmeye çalışacak. Twente ile 5. kez karşılaşacak olan Kanarya, daha önceki mücadelelerde 3 galibiyet, 1 yenilgi aldı.
Çıktığı son iki resmi maçı da kazanan Jose Mourinho'nun öğrencileri, zorlu deplasmanda hatasız oynayıp çıkışını sürdürme peşinde. Sakatlığı olan Çağlar ile kart cezalısı Osayi- Samuel kadroda yer almadı.
KARTAL İÇİN UÇUŞ VAKTİ
Ajax yenilgisiyle adım attığı organizasyonda iddiasını ortaya koymayı hedefleyen siyahbeyazlılar, sahasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Karşılaşma 22.00'de
Ajax karşısında aldığı 4-0'lık ağır yenilgi ile Avrupa Ligi'ne kötü başlayan Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırlıyor. Taraftarın büyük desteğini arkasına alacak olan siyah-beyazlılar, lig formatına dönen organizasyonda ilk 3 puanını elde etmeye çalışacak.
Bu turnuvada 2 (1980, 2022) şampiyonluğu bulunan Frankfurt, ilk hafta maçında Çekya ekibi Viktoria Plzen ile 3-3 berabere kaldı. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek. 22.00'de başlayacak müsabakayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.